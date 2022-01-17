Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 10-16 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'inin tutuklandığı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'sinin serbest bırakıldığını belirtildi.