Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 10-16 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'inin tutuklandığı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'sinin serbest bırakıldığını belirtildi.
AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri