Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 13-19 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 15 şüphelinin serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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