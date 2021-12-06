Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Kasım- 5 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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