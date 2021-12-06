Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Kasım- 5 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.
Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları...
AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri