Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 8-14 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'nün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 1'inin ilgili il ve birime teslim edildiği, 2'sinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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