Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'inin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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