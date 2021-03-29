Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 13 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 13 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Mart'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü haklarındaki işlemlerin sürdüğü illerde görevli ekiplere teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden savcılıktaki sorguları tamamlanan 5'i nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüphelinin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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