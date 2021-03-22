Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı

22.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:33
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili ildeki birime teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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