Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ilgili ildeki birime teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan