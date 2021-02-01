Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı

01.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:47

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 22 şüpheliden 1'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ilgili illerdeki birimlere teslim edildi.

Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
Son dakika haberi: Terör operasyonlarında gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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