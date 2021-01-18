Son dakika! Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama
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Son dakika! Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

18.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:21
Son dakika! Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberler... ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 11-17 Ocak arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 15'i PKK, 5'i FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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