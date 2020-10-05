Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı

05.10.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:10
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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