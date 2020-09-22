Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
22.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:18

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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