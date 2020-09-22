Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan