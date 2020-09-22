Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 kişiden biri tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.
22.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:18
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri tutuklandı.
Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan