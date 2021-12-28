Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-26 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca kentte, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 terör örgütü mensubundan 1'i tutuklandı, 3'ü ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İBB) Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da...

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title