Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.