Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ocak- 6 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak, Terör, Ocak, PKK, Güncel, Haber

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