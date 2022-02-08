Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Ocak- 6 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Ekrem Payan - Güncel