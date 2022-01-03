Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 27Aralık 2021- 02 Ocak 2022'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.
AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet