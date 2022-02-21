Şırnak'ta terör operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı
AA, Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 14-20 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'si serbest bırakıldı.
2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
AA / Faruk Küçük - Güncel