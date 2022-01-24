Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 17-23 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY ve MLKP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, sevk edildikleri adli mercilerce 16'sının adli kontrol şartı ile olmak üzere 19 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title