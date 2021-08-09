Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 2-8 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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