Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 2-8 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları adli hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan