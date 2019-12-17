Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

17.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

'ta terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 22 zanlıdan 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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