Şırnak'ta terör operasyonlarında, 17 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
08.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:23
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 12'si PKK, 5'i FETÖ şüphelisi toplam 17 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 11 kişinin sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA