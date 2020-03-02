Şırnak'ta terör operasyonlarında 15 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7'si PKK, 1'i DEAŞ ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA