Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
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Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama

22.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:33

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 37'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika haberi: Terör operasyonları: 3 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

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