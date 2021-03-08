Şırnak'ta terör operasyonları: 1 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 8'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan