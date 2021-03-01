Şırnak'ta terör operasyonları: 1 tutuklama
01.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:40
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 5'i adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan