Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

"Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek. Benin birkaç hastalığım var ama buna rağmen geliyorum gelmeye de devam edeceğim" diyen Üstek, her hafta oğluna kavuşma ümidiyle HDP il binası önüne geldiğini ifade etti.

Baba Ömer Üstek de 6 yıldır oğlunun yolunu gözlediklerini her bayramı onsuz geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını anlattı.

Üstek, "Oğlumun bir an önce gelmesini istiyorum. Diyarbakır'da ki ailelerin çocukları gelince bizim de umudumuzu artırdı. İnşallah bizim çocuğumuzda bir an önce gelir. Artık anneler ağlamasın kimsenin çocuğu ölmesin. Artık yeter, biz ölene kadar bu eylemi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İdil ilçesinden gelen ve oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan anne Hamdiye Arslan da 5 yıl önce oğlunun bağrından koparıldığını ve her gün ona kavuşmanın umuduyla kalktığını dile getirdi.

Diyarbakır'da geçen hafta 3 kişinin ailelerine kavuşmasıyla kendilerine büyük umutlar yüklediğini anlatan Arslan, "İnşallah umudumuz var, devletimizin de gücüyle en kısa zamanda bizlerde çocuklarımıza kavuşacağız" dedi.

Oğluna da seslenen Arslan, "Oğlum gel devletine teslim ol, annen senin yolunu gözlüyor. Geldiğinizde evinize anne ve babanıza kavuşacaksınız. Herhangi bir ceza ve hapis olmayacak. Sensiz ne gecemiz var ne gündüzümüz gel oğlum seni hasretle bekliyorum"

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 41 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Atan, "Geçen hafta Diyarbakır annelerinden 3 ailenin çocuklarına kavuşması bizim Şırnak ailelerinde de bir umut doğdu. Bizde ailelerimizin bir an önce çocuklarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Ailelerimiz hasta halleriyle eylemlere katılıyorlar. Bazı haftalar onların rahatsızlığı nedeniyle ara vermek zorunda kalıyoruz. Biz annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar bu eylemlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerde Cizre ilçesinde bir ailenin daha önümüzdeki hafta eyleme katılacağını belirten Atan, eylül ayında 81 ilden kadın temsilcilerin eylemlerine destek vereceğini ve birlikte yürüyüş düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Aileler ?????HDP il binası önünde bir süre eylem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan