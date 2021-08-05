Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

Anne Emine Üstek, oğlunun 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

"Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. Gelene kadar eylemim devam edecek. Benin birkaç hastalığım var ama buna rağmen geliyorum gelmeye de devam edeceğim" diyen Üstek, her hafta oğluna kavuşma ümidiyle HDP il binası önüne geldiğini ifade etti.

Baba Ömer Üstek de 6 yıldır oğlunun yolunu gözlediklerini her bayramı onsuz geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını anlattı.

Üstek, "Oğlumun bir an önce gelmesini istiyorum. Diyarbakır'da ki ailelerin çocukları gelince bizim de umudumuzu artırdı. İnşallah bizim çocuğumuzda bir an önce gelir. Artık anneler ağlamasın kimsenin çocuğu ölmesin. Artık yeter, biz ölene kadar bu eylemi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İdil ilçesinden gelen ve oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan anne Hamdiye Arslan da 5 yıl önce oğlunun bağrından koparıldığını ve her gün ona kavuşmanın umuduyla kalktığını dile getirdi.

Diyarbakır'da geçen hafta 3 kişinin ailelerine kavuşmasıyla kendilerine büyük umutlar yüklediğini anlatan Arslan, "İnşallah umudumuz var, devletimizin de gücüyle en kısa zamanda bizlerde çocuklarımıza kavuşacağız" dedi.

Oğluna da seslenen Arslan, "Oğlum gel devletine teslim ol, annen senin yolunu gözlüyor. Geldiğinizde evinize anne ve babanıza kavuşacaksınız. Herhangi bir ceza ve hapis olmayacak. Sensiz ne gecemiz var ne gündüzümüz gel oğlum seni hasretle bekliyorum"

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 41 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Atan, "Geçen hafta Diyarbakır annelerinden 3 ailenin çocuklarına kavuşması bizim Şırnak ailelerinde de bir umut doğdu. Bizde ailelerimizin bir an önce çocuklarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Ailelerimiz hasta halleriyle eylemlere katılıyorlar. Bazı haftalar onların rahatsızlığı nedeniyle ara vermek zorunda kalıyoruz. Biz annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar bu eylemlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerde Cizre ilçesinde bir ailenin daha önümüzdeki hafta eyleme katılacağını belirten Atan, eylül ayında 81 ilden kadın temsilcilerin eylemlerine destek vereceğini ve birlikte yürüyüş düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Aileler ?????HDP il binası önünde bir süre eylem yaptı.

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:19:59. #1.15#

title