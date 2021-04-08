Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Burada aileler adına açıklama yapan Ömer Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP evladını geri getirene kadar eyleme devam edeceğini belirten Üstek, oğlu için her hafta HDP önüne geldiklerini anlattı.

Üstek, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum gelene kadar bu işin peşinde olacağız. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız." dedi.

Anne Emine Üstek de oğluna duyduğu özlemi dile getirerek, oğluna kavuşacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Üstek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim. Oğlum ölmemişse gelip bana kavuşacaktır. Artık yeter, oğlum geri gelsin." diye konuştu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 30 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Geçen hafta evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anlatan Atan, "HDP'nin ciddi anlamda rahatsız olduğunu biliyoruz. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Tek bir amacımız var. Artık annelerin yüreği yanmasın. Artık evlatlar annelerin bağrından kopmasın. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van'da eylemler yapılmaya başlandı. İnşallah ülkenin dört bir yanında bu eylemler başlar." şeklinde konuştu.

??????HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük