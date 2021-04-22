Terör mağduru 123 aile yeni evlerine kavuştu

Şırnak'ta çekilen etap dışı kura ile terör mağduru 123 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Şırnak'ta çekilen etap dışı kura ile terör mağduru 123 aile yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca terör mağdurları için kent genelinde, mahallelerde etap dışı kalan konutların kura çekimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi, kamera ile kayda alındı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı döneminde terör olayları nedeniyle evleri yıkılan, zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutların noter huzurunda kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için bu süreçte hem Bakanlığın hem de Valiliğin yoğun çaba gösterdiğini belirten Şahin, salgın nedeniyle kura çekimine vatandaşları dahil etmediklerini söyledi.

Şırnak'ta toplam 14 bin 522 konut ve iş yeri, 5 cami 10 okul yıkıldığını anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Devletimizin imkanlarıyla süreç içerisinde 10 bin 155 konut, 502 iş yeri, 14 okul, 8 cami ve 5 taziye evi yapıldı. İlimiz genelinde İdil, Silopi, Cizre ve kent merkezi olmak üzere yapılan konutların tamamı, hak sahiplerine dağıtıldı. Son etap kuramız da gerçekleşti. Son 5-6 aylık çalışmalarımızda projenin dışında yani etap dışı kalan konutlarımızı da bu kurayla tamamlandık. Etap dışı 139 konutumuzdan 123'ünü kabul eden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum "

Etap dışı kalan vatandaşların kendi mahallelerinde konut talep edenler olduğunu aktaran Şahin, bakanlık koordinesinde çalışmaların sürdüğünü, son yapılan kura ile vatandaşların mağduriyetinin yüzde 98 oranında çözüldüğünü bildirdi.

Şahin, kurası çekilen vatandaşların gerekli resmi evraklarını tamamlamasıyla konutlarına yerleşebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan