Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

20.09.2019 15:45

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için TOKİ tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan 426 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak merkezde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 426'sının yapımı tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, yılsonunu kadar tüm konutların dağıtımının tamamlanacağını belirterek, "Şırnak merkezde yapmış olduğumuz 3'üncü kura çekimimiz. Bugün İsmetpaşa ve Gazipaşa mahallerinde 426 konutun hak sahabinin belirlenmesi için kura çekeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte 25 günde bir kuralar çekip sene sonuna kadar biten bütün konutları teslim edeceğiz" dedi.

Kura çeken vatandaşlardan Şahin Ürper, "9-10 ay Şırnaklılar çevredeki illere göç etmişti. Şu anda mağdur olan halk kura gününü beklemekte. Herkes kendi evine kavuşacağı günü beklemektedir. Artık huzur, güven istiyoruz. Artık ölmek, kan dökmek, gözyaşı istemiyoruz. Kuramızı çektik 6 dairemizi aldık. Devlet yıkılan dairelerimizi verdi. Allah devletimizden ve emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.





Kaynak: DHA