Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı Şırnak'ta yapımı devam eden otogar inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yapımı devam eden otogar inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Şırnak Cizre Karayolu üzerinde yapılan şehir terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada iskele çöktü. Olayda inşaatta çalışan 4 işçi yaralandı. Şırnak 112, itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı
Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Töre Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:43:13. #1.16#
title