Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı Şırnak'ta yapımı devam eden otogar inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta yapımı devam eden otogar inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Şırnak Cizre Karayolu üzerinde yapılan şehir terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada iskele çöktü. Olayda inşaatta çalışan 4 işçi yaralandı. Şırnak 112, itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT