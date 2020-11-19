Şırnak'ta tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
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Şırnak'ta tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

19.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:31
Şırnak'ta tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce ilçede 2 gün önce düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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