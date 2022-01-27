ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 'bayağı şahinini' Vali Pehlivan doğaya bıraktı

ŞIRNAK Şırnak'ta yaralı halde bulunan bayağı şahininin tedavisi tamamlandıktan sonra Vali Hamza Pehlivan tarafından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta vatandaşların yaklaşık 1 ay önce arazide yaralı halde bulduğu bayağı şahini, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından Şırnak- Siirt karayolunun geçtiği Çırav Dağı'nda doğaya bırakıldı. Bayağı şahin, yeniden kanat çırparak gözden kayboldu.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, "Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan bayağı şahini (buteo buteo) olarak adlandırılan hayvanımızı doğaya saldık. 2022 yılı içerisinde tedavi edilen ilk hayvandı. 2018 yılında kurulan Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 300'e yakın yabani hayvan yaralı olarak alındı ve tedavileri tamamlandı. Geçen yıl ise 60'ın üzerinde yabani hayvan tedavi edildi. Tabii bu çalışmaların Tarım Orman Bakanlığımız bünyesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğe bağlı ve ilimizde faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunuyor. Vatandaşlarımız sağ olsunlar yaralı bir hayvan gördüklerinde bize bildiriyorlar. Uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedavilerini yapıyorlar. Bizde zaman zaman onların ait olduğu yerlere doğaya uğurluyoruz. Şimdi de bayağı şahin olarak adlandırdığımız kuşumuzu doğaya kazandırdık. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerde bu şekilde devam edecek. Katkı ve emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.