Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı
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Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 2 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 ay önce kent merkezi ve Uludere ilçesinde arazide yaralı bulunan, ardından Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 2 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşlar, merkeze bağlı 1995 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Vatandaşlarımızdan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını bize ulaştırmalarını, imkanları yoksa telefonla bildirmelerini istiyoruz. Yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılması çok önemli." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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