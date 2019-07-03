Şırnak'ta tedavi edilen 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı

Şırnak'ta tedavisi yapılan 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Değişik tarihlerde vatandaşlarca yaralı halde bulunarak Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 2 kızıl şahinin tedavi ve bakımı tamamlandı. Ekipler söz konusu kızıl şahinleri, Kaymakam Çeşme Köyü mevkisinde doğaya saldı.

Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veterinerler tarafından yapılan tedavinin ardından kuşları yaşam alanlarına bıraktıklarını belirterek, "Vatandaşlardan isteğimiz özellikle bahar aylarında yuvalarından düşen ve anneleri tarafından sahiplenmeyen bu tür yırtıcı kuşları arazide bulduklarında dokunmasınlar. Yaralı veya bitkin haldeyse bize haber versinler." dedi.

Kaynak: AA