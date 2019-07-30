Şırnak'ta "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan 60 eser izlenime sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışı, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel tarafından yapıldı.

Demirel, yaptığı konuşmada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf yarışmasının tema kategorisinin konusunun "Buzağı yılı" olarak belirlendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca her yıl bu yarışmanın düzenlendiğini ifade eden Demirel, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların 81 ilde sergilendiğini aktardı.

Demirel, "Bu yıl yarışmaya 669 fotoğrafçı, tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan 2 bin 933 eseri ile katıldı. Yarışmada 20 eser ödül almaya, 120 eser ise sergilenmeye layık görüldü. 120 eserden 60'ı ilimizde sergilenmektedir." dedi.

Konuşmanın ardından davetliler sergiyi gezdi.

Kaynak: AA