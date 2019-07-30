Şırnak'ta tarım ve insan sergisi açıldı

Şırnak'ta tarım ve insan konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Şırnak'ta toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 10.'su düzenlenen tarım ve insan konulu fotoğraf sergisinin açılışı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. Programa, Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan ile kurum müdürleri sergi açılış kurdelesini kesti.

Programda bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla her yıl yeniden düzenlenen yarışmalarda sergilenmeye layık görülen fotoğrafların Türkiye'de 81 ilinde sergilendiğini söyledi. Demirel, "Bu yıl 10.'su düzenlenen tarım ve insan konulu fotoğraf yarışmasının tema kategorisinin konusu buzağı yılı olarak belirlenmiştir. Bu yıl tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafaza, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya 669 fotoğraf sever 2 bin 933 eseri ile katılmıştır. Ulusal fotoğraf yarışmasında 20 eser ödül almaya, 120'si ise sergilenmeye layık görüldü. Bu 120 esersen 60 tanesi ilimizde sergilenmektedir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA