ŞIRNAK'TA 'TARIM VE İNSAN' KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Tarım ve insan' konulu ulusal fotoğraf sergisi açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 10'uncusu düzenlen 'Tarım ve insan' fotoğraf sergisi Şırnak'ta açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bahçesinde açılan sergiye Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Selman Demirel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla serginin açıldığını belirterek, ilki 2009 yılında açıldığını söyledi. Serginin 10'uncusu Şırnak'ta açılmasının önemli olduğunu dile getiren Demirel, Bu yıl tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya 669 fotoğraf sever 2 bin 933 eseri ile katılmıştır. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Tarım ve insan' konulu ulusal fotoğraf yarışmasında 20 eser ödül almaya, 120'si ise sergilenmeye layık görüldü. Bu 120 esersen 60 tanesi ilimizde sergilenmektedir dedi.

Kaynak: DHA