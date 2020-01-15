Şırnak'ta, Süryani çiftten 5 gündür haber alınamıyor

15.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:50

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan anne ve babası Hurmuz ve Şimoni Diril'den 5 gündür haber alınamıyor. Çiftin bulunması için jandarma, bölgede insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışma başlattı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in anne-babası Süryani Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Akrabaları, köydeki evlerine ziyarete gittiklerinde bulamadıkları Diril çiftini önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma, çiftin bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle zorlu şartlarda süren arama çalışmalarını İnsansız Hava Araçları (İHA) ile sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamadı.