ŞIRNAK'TA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇEŞİTLENDİRMESİ: KÜLTÜR VE TURİZM ROTALARI FİZİBİLİTE PROJESİ TAMAMLANDI

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi konferans salonunda Dicle Kalkınma Ajansının destekleriyle Şırnak Üniversitesinin yürüttüğü Şırnak'ta Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi: Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesinin tamamlanması vesilesiyle nihai tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya Şırnak Belediyesi Başkan V. İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı/Cizre Belediye Başkan V. Mehmet Tunç, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Acar, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Çelik, Proje Koordinatörü Araştırma Görevlisi Gökhan Kadırhan, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileri, kurum müdürleri, öğretim üyeleri, turizm paydaşları ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan,

"Öncelikle projenin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı Rektörümüz başta olmak üzere, Turizm Meslek Yüksekokul Müdürümüz ile Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi: Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesinde emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Birkaç ay önce projenin ana destekçisi olan DİKA'nın koordinatörlüğünde, Şırnak Üniversitemiz bünyesinde toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda proje kapsamında yapılacak çalışmalar, hedefler ortaya konulmuştu. Kısa zamanda ve kısıtlı sayılabilecek bir bütçeyle önemli çalışmaların yerine getirilmiş olduğunu görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle projeye yüzde 90 hibe desteği sağlayan, İl olarak içinde bulunduğumuz DİKA'ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

İlde yapılan yatırımların, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri her alandaki hizmet ve faaliyetlerin bir yönüyle turizmle ilgili olduğunu belirten Vali Pehlivan,

"Güvenlik alanında atılan adımlar, alt yapı ve üst yapının geliştirilmesine yönelik bütün yatırımlar bu bağlamda turizmin önünü açmaya, Şırnak'ımızda turizmin konuşulması ve bu konuda projeler geliştirilip çalışmalar yapılmasına yönelik zemin oluşturacak, bunu sağlayacak nitelikte çalışmalardır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, devletimizin başta güvenlik güçleri olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarıyla teröre karşı vermiş olduğu kararlı mücadeleler neticesinde sağlanan güvenlik ve huzur iklimi sayesinde Şırnak'ta turizmden daha fazla bahsedebiliyoruz, sürdürülebilir turizmden, rotalardan bahsedebiliyoruz. Bütün bu çalışmalardan istenen sonuçların elde edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ayrı bir önem ifade etmektedir. Nitekim Bakanlığımızın himayesinde, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile bu yıl içinde başlattığımız müşterek çalışmalar, bugün tanıtımını yaptığımız "Rotam Şırnak" Projesi ile de devam edecektir. Bu süreçte turizm paydaşlarıyla iş birliği de sürdürülecektir.

Geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığımız 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, yine Cudi Dağı Güvenlik, Tarih, Kültür, Doğa ve Turizm Projesi geliştirmemiz ve 40 yıla yakın bir aradan sonra 2 bine yakın vatandaşımızı Sefine Bölgesine çıkarmamız çok önemli bir dönüm noktasıydı. Önünüzdeki yıllarda bu faaliyetler inşallah artarak devam edecektir. " dedi.

Pandemi şartlarına rağmen İlimizde 5 ayrı ulusal spor organizasyonu düzenlendiğini hatırlatan Vali Pehlivan, yeni hedefin uluslararası organizasyonlar olduğunu, İlimizdeki bu tür organizasyonların da turizm açısından önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkan V. İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da İlimizde sürdürülebilir turizm rotaları oluşturulması hususunda görüşlerini ifade ettiler.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Sedat Çelik ile Proje Koordinatörü Gökhan Kadırhan'ın proje hakkında yaptıkları bilgilendirme sunumları ve izlenilen tanıtım videosunun ardından düzenlenen kokteyl programı ile etkinlik sona erdi.

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