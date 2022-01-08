Şırnak'ta su kaynaklarının artırılması için çalışma başlatıldı

Şırnak Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentteki mevcut su kaynaklarını desteklenmesi amacıyla sondaj çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, nüfus artışı ve kuraklık nedeniyle su kaynaklarında önemli seviyede düşüş yaşandı.

Bu kapsamda, vatandaşların içme suyu temini konusunda mağdur olmaması ve yeterli kaynağa ulaşılabilmesi için kentin bazı noktalarında sondaj çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da sondaj çalışmasının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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