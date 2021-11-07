Şırnak'ta STK'lar ve şehit yakınlarından Türkkan'a tepki

ŞIRNAK (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında, tepki gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfretmesi, Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile şehit yakınları tarafından kınandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'deki esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinledi ve ardından küfretti. Türkkan'ın şehit ağabeyi Gümren'e küfretmesi tepki topladı. Şırnak'ta bir araya gelen STK'lar ile şehit ve gazi yakınları Türkkan'a tepki için yürüyüş düzenlendi. Sanat Sokağı'nda yapılan yürüyüşte kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.