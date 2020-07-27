Şırnak'ta "Spor Gençliği Birleştirecek" projesi Şırnak Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırlanan Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan "Spor Gençliği Birleştirecek" projesinin iş birliği protokolünü imzaladı.

Şırnak Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hazırlanan Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan "Spor Gençliği Birleştirecek" projesinin iş birliği protokolünü imzaladı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ),eğitim ve gençlik projesi ile yapılan iş birliği protokolüyle üniversite bünyesinde eğitim veren ve kentte spor branşlarında faaliyet gösteren genç sporculara yönelik hazırlanan Sports Will Unite Youth (Spor Gençliği Birleştirecek) adlı AB eğitim ve gençlik projesi onaylandı.

Projenin iş birliği protokolü imzalama töreninde konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Emin Erkan, projenin Şırnak ve ilçelerinde faaliyet gösteren genç sporcuların profesyonel gelişimi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Sportif rekabet, takım olma, uyum sağlama ve İngilizce dil becerilerinin arttırılmasını hedefleyen projede emeği geçen akademik personeli kutlayan Erkan, üniversite olarak öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını artırmanın ziyade sportif ve sosyalleşme alanında da başarılarını artırmak için fırsatlar oluşturma gayretinde olduklarını bildirdi.

"Projemiz ile genç sporcularımız yurt dışında spor müsabakalarına hazırlık için verilen eğitimleri görme imkanına ve müsabakalara katılma şansına sahip olacaklardır" devamında şöyle dedi:

"Bununla birlikte sporcularımız, katılacakları çok uluslu spor kamplarında farklı ülkelerden gelecek sporcularla süreç boyunca iletişim kuracak seviyede dil becerileri geliştirecekler, sosyalleşecekler, Avrupa'daki müsabaka ve eğitimlerde yer alarak şehrimiz Şırnak'ı ve ülkemizi temsil edeceklerdir. Projemize seçilecek genç sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de sporculara yönelik planlanmış bir projeye ortaklık edecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Birlik, "Proje kapsamında uygun görülen spor branşlarında faaliyet gösteren gençler, Avrupa ülkelerinde kendi yaş gruplarındaki gençlerin bulunacağı spor kamplarına, spor eğitimlerine ve müsabakalarına katılım sağlayacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA