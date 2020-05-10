Şırnak'ta, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekilere polisten maske

Şırnak'ta, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekilere polisten maskeŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilere, polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Şırnak'ta, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekilere polisten maske

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilere, polis ekiplerince maske dağıtıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişiler, 50 gün sonra 4 saatliğine dışarı çıkabildi. İlçede saat 11.00'den sonra dışarı çıkan yaşlıların dolaştıkları alanlar kontrol edildi. Polis ekipleri, dışarıda maskesiz gezenlere maske dağıtımı yaparken, sosyal mesafe kurallarına uymaları için çağırıda bulundu.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bugün dışarıda olan yaşlıların rahat dolaşmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA