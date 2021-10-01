Şırnak'ta 'Sırtımdaki Kütüphane Projesi' ile 10 bininci kitap hediye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta "Sırtımdaki Kütüphane Projesi" ile 10 bininci kitap hediye edildi

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta

Şırnak'ta "Sırtımdaki Kütüphane Projesi"nde 10 bininci kitap Heştan köyünde 2. sınıf öğrencisine verildi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Sırtımdaki Kütüphane Projesi"nde 10 bininci kitap Heştan köyünde 2. sınıf öğrencisine verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, bir grup gönüllü tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında Heştan Köyü İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte, kampanyayı önemsediklerini, Valilik olarak da "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Gönüllülerce toplanan binlerce kitabının merkez, köy ve mezralardaki çocuklara ulaştırıldığını belirten Pehlivan, "Kitap okumak gibi çok önemli bir konuda böyle kampanyaların yapılmasını çok kıymetli buluyoruz. Kampanyaya dahil olup çocuklarımıza kitap vermenin, yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Bu tür çalışmaları sürdürmeyi arzu ettiklerini anlatan Pehlivan, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Mehmet Bilir de 10 bininci öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 6 kişiyle başladıkları projede bu kadar kişiye ulaşacaklarını öngörmediklerini dile getirdi.

Salgın şartlarına rağmen kitap dağıtımını devam ettirdiklerini, bunun için Valilik, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğünden büyük destek aldıklarını aktaran Bilir, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ki bugün 10 bininci çocuğa ulaştık. Sağ olsun bağışçılarımız projeye büyük destek verdi, onlara müteşekkiriz. Kitapları öğrencilerin yanı sıra ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere bağışladık. Amacımıza ulaşmış olduk. Bu bizim için bir milat oldu. Nice 10 binlere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak'ta başlayan proje bugün 9 ilde 90 gönüllü ile devam ediyor. Artık bu projemizi 81 ile yaymak istiyoruz."

Daha sonra Vali Pehlivan, 10 bininci kitabı 2. sınıf öğrencisi Arjin Zeybek'e verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve İl Jandarma Merkez Komutanı Yarbay İsa Çakmak katıldı.

Şırnak'ta Sırtımdaki Kütüphane Projesi ile 10 bininci kitap hediye edildi

Şırnak'ta Sırtımdaki Kütüphane Projesi ile 10 bininci kitap hediye edildi

Şırnak'ta Sırtımdaki Kütüphane Projesi ile 10 bininci kitap hediye edildi

Şırnak'ta Sırtımdaki Kütüphane Projesi ile 10 bininci kitap hediye edildi

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı

Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Donald Trump Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Kerem Kamışlı Caner Cindoruk
Spor Alex Teixeira Şans Oyunları Halil İbrahim Dervişoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şırnak'ta 'Sırtımdaki Kütüphane Projesi' ile 10 bininci kitap hediye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:42:44. #1.12#