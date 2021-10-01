Şırnak'ta 'Sırtımdaki Kütüphane' 10 bin öğrenciye ulaştı

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta, bir grup gönüllü tarafından oluşturulan 'Sırtımdaki Kütüphane' projesiyle 10 bin çocuğa kitap hediye edildi. 10 bininci çocuğun kitabını Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan verdi.

Şırnak'ta 2 yıl önce bir araya gelen bir grup gönüllü, 'Sırtımdaki Kütüphane' isimli proje başlattı. Gönüllüler, proje kapsamında köylerde yaşayan 10 bin öğrenciye ulaştı. Köydeki çocuklara kitaplar hediye eden gönüllüler, yeteneklerine göre, okuma sonrası yanlarında getirdikleri tablet ve bilgisayarlarla robotik kodlama eğitiminin yanı sıra enstrümanlarla da konser düzenliyor. Şırnak'taki 6 gönüllü gencin bir köy ziyaretiyle başlayan proje, hayırseverlerin de desteğiyle genişletildi. Bugün 9 ilde, 90'dan fazla gönüllü ile devam eden projede üniversite öğrencileri, müzisyenler, bilişim öğretmenleri ve birçok farklı meslek alanından kişiler yer alıyor. Projeyle boş zamanlarında kırsala giden gönüllüler ve hayırseverlerin bağışıyla 2 köyde de kütüphane kuruldu.

Proje koordinatörü Mehmet Bilir; "2 sene önce bir grup gönüllü ile çıktığımız bu yolda bugün 10 bininci çocuğumuza ulaştık. Buraya gelmemiz biraz daha anlamlı. Çünkü insanlığın 2'inci doğuş yerindeyiz. Tufan sonrası kurulan 2'inci yerleşim yeri olan Yoğurtçular köyündeyiz. 2 sene önce biz yola çıkarken 6 kişiydik. Çantalarımızı sırtlandık. Bir köye gitmiştik yine. Köyde ayrılırken biz bunu ön göremiyorduk. 10 bin kişiye ulaşmayı ama ikinci köye gittiğimizde artık biz artık bu işi bırakamayacağımızı, başladığımız işi devam ettirmemiz gerektiğini düşündük. 2 sene boyunca pandemide şartlar biraz zorlasa da devam ettik. 10 bininci çocuğumuza ulaştık. Biz sadece 10 bin kitap bulmadık. 35-40 bin civarı kitap temin ettik. Kitaplarımızı öğrencilerimize vermekten öte ihtiyacı olan okullarımıza, kütüphanelerimize bağışladık. Bu sayede amacımıza ulaşmış olduk. Nice 10 binlere ulaşmak için devam edeceğiz. Gönüllülerimiz artı. Şırnak'ta başlayan proje bugün 9 ilde 90 gönüllü ile devam ediyor. Bugün 10 bininci sayıya ulaşmanın vesilesi ile 81 ile projemizi yayıyoruz" dedi.