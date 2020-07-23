Şırnak'ta "Şırnak-Antalya Sera Kardeşliği" toplantısı Şırnak Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TSO işbirliği ile "Şırnak-Antalya Sera Kardeşliği" toplantısı düzenlendi.

Şırnak Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TSO işbirliği ile "Şırnak-Antalya Sera Kardeşliği" toplantısı düzenlendi.

Şırnak Ticaret Sanayi Odası'nda (TSO) yapılan toplantıda, bölgede kurulması planlanan seralarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Burada konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, seracılık anlamında işin başında olduklarını gerekli tecrübeyi de bu işin uzmanı "Antalya kardeşliği" ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Girişimcilerin kentte sağlanan huzurla birlikte seracılığa da yöneldiğini aktaran Pehlivan, "Birkaç yılda inanıyorum ki bölgemizde seracılık anlamında çok güzel yatırımlar ve üretim olacaktır. Bununla birlikte girişimcilerimiz istihdam sağlayacaklardır. Devletimiz bu anlamda bölgemize tarımsal alanda ciddi teşvikler sağlamaktadır. Bunu değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de terör olayları nedeniyle yıllardır güneşe, toprağa ve suya zaman ayıramadıklarını ifade etti.

Antalya heyetinden seracılık anlamında çok şeyler kazanacaklarını dile getiren Geliş, şöyle konuştu:

"Bölgemiz oldukça tarıma elverişli bir bölge ayrıca seracılık için de gerekli tüm şartlara sahip. Ülkemizde hiç şüphesiz seracılık denince ilk akla gelen ilimiz Antalya, bu nedenle biz de Antalya TSO Başkanımızla görüşerek seracılık konusunda işbirliği yapmak istedik. Seracılığın gelişmesi ilimize, bölgemize ve ülkemize ekonomik katkı sağlayacak, aynı zamanda gençlerimize, bölge halkımıza istihdam oluşturacak."

Geliş, seracılığın hayata geçmesiyle işsizliğe ciddi katkı sağlayacağını, komşu oldukları Suriye ve Irak ile pazar sorunu yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, Antalya TSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar, STK temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA