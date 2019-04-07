ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta sirk gösterisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki gösteriye aileleriyle katılan çocuklar, palyaço, sihirbaz ve yüksek hava gösterileri dolayısıyla heyecanlı anlar yaşadı.

Çocuklarıyla beraber sirk gösterimine geldiğini belirten Mustafa Batmaz, "Şırnak'ta bur tür gösterilere çocukların ihtiyacı var. Bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerekiyor." dedi.

Çocuklardan Nurşin Bayram ise ilk defa sirk gösterimini izlediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA