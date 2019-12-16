Şırnak'ta sınır birliklerine paratoner sistemi kuruldu

16.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:33

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı sınır birliklerine paratoner (yıldırımsavar) sistemi kuruldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında kış aylarında kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için "Kartal Pençesi" olarak nitelendirilen bin 845 rakamlı Sumak Tepe Üs Bölgesi ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 Harekatı kapsamında bin 985 rakımlı Şişe Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi koşulları ve soğuk havaya rağmen teröristlere geçit vermiyor.

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızmasını önlemek amacıyla sıcaklığın gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü dağlık bölgede mücadele eden güvenlik güçleri ellerini tetikten, gözlerini huduttan ayırmıyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, yerli üretim Serhat Havan Tespit Radarı sayesinde teröristlerin yerlerini tespit edip anında etkisiz hale getiriyor.

Askerlerin güvenliği için paratoner sistemi

Bir yandan terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, diğer yandan zorlu kış şartlarından etkilenmemek için son teknolojik imkanları kullanarak hem teröre karşı mücadelesini sürdürüyor hem de doğa şartlarına karşı güvenliğini alıyor.

Askerlerin görev yaptığı sınır bölgesinde kış ayları, yoğun kar yağışı ile çok önemli bir sorun olan yıldırım düşmesini de beraberinde getiriyor.

Arazinin rakımının yüksek, bölgenin coğrafi yapısının yıldırım, yoğun kar yağışı, şiddetli yağmur, fırtına ve daha birçok iklimsel olaylara elverişli olması, bunun yanı sıra TSK'nin konuşlandığı üs bölgelerinin zirve noktalara tesis edilmesi, yıldırım düşmesi ve diğer risklerin yaşanması olasılığını daha çok artırıyor.

İşte bu noktada Mehmetçiği üs bölgelerinde düşmesi muhtemel yıldırımlardan korumak amacıyla çeşitli sistemler devreye giriyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev alan birliklerin kullandığı Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi, yıldırım ve şimşek olaylarına karşı zamanında önlem alarak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçiyor.

Yıldırımın yeri, zamanı ve şiddetine dair erken ikaz

Türkiye genelinde 40 istasyondan oluşan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi'nin, yıldırımın düşebileceği bölgeleri asgari 200 metre doğrulukla tahmin edebilme özelliği bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile doğrudan entegre edilen sistem, anlık olarak yıldırımın yeri, zamanı ve şiddetine dair veriler verme ve erken ikaz imkanına sahip.

Sistem, harekat merkezlerinde 24 saat esasına göre takip ediliyor, tehdide maruz kalacağı değerlendirilen birlikler en seri iletişim vasıtalarıyla süratle ikaz edilerek önceden önlem almaları sağlanıyor.

Askerler, görevli bulundukları üs bölgelerinde kendilerini yıldırımdan koruyacak şekilde teşkil edilmiş olan korunma mevzilerine hızla geçerek, yıldırım tehdidi geçinceye kadar bulundukları yerlerden görevlerini yerine getiriyor.

Tehdit öncesi durumlarda askerlere verilen eğitimle sürekli tatbikat yapılarak, ikaz durumunda öğretilen emniyet tedbirleri hızla uygulanıyor.

TSK'ye ait bina ve tesislerde yıldırımdan korunmak amacıyla çeşitli paratoner sistemleri kullanılıyor.

Bu sistemler, dairesel etki alanı bulunmakla beraber bina dışındaki nöbet kuleleri, nöbet mevzileri, cephanelik ve benzeri alanların da korunmasını sağlıyor.

21 aktif paratoner sistemi

48'inci Hudut Tugay Komutanlığında 13, Sumak Tepe Üs Bölgesi'nde 5 ve Gir-e Shishe Üs Bölgesi'nde 3 aktif paratoner sistemi kullanılıyor.

TSK envanterindeki sabit kullanılan paratonerlerin yanı sıra arazide geçici süre görev yapacak unsurların yıldırımdan korunması amacıyla da taşınabilir ve kolaylıkla kurulabilir paratoner sitemleri, hareket halindeki askerlere görevleri esnasında büyük kolaylık sağlıyor.

"Personelimiz hava şartlarından etkilenmiyor"

Sumak Tepe 2. Hudut Bölük Komutanı Tayfun Güngör, sınır hattı boyunca terör örgütü PKK'nın saldırılarına engel olduklarını söyledi.

Üs bölgelerinin yerli üretim son teknolojik silahlarla donatıldığını belirten Güngör, "Üs bölgesi, etrafında zırhlı emniyet sistemiyle takip edilen mevziler içinde konteynerlerden oluşan ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek modern teknolojiye sahip. Keşif gözetleme cihazları, ihbar ikaz sistemleri ve ateş destek vasıtaları birleşik yapıya sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şişe Tepe Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur da Irak'ta bulunma nedenlerinin PKK'lı teröristleri yurt içine sızamadan etkisiz hale getirmek olduğunu dile getirdi.

"Burada zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktayız." diyen Sungur, son model teknolojik ürünler kullandıklarını, bu kapsamda Mehmetçiğin güvenliği için sınır birliklerine paratoner sistemi yerleştirildiğini belirtti.

Sungur, "Yağmurlu havalarda yerleştirilen paratonerler yıldırım düşmesini engelliyor. Bunun yanı sıra personelimiz beton kalıplardan yapılan ve maksimum korumayı sağlayan mevzilerde bulunuyor. Personelimiz burada gözetleme faaliyetini sürdürürken hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA