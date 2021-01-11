Şırnak'ta şiddet mağduru kadınlar yararına hazırlanan proje hayata geçiyor
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Şırnak'ta şiddet mağduru kadınlar yararına hazırlanan proje hayata geçiyor

11.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:52
Şırnak'ta şiddet mağduru kadınlar yararına hazırlanan proje hayata geçiyor

Şırnak'ta, şiddet mağduru kadınlar yararına hazırlanan "Tasarlayan ve Üreten Kadınlar İstihdama Yeni Bir Model Projesi"nin uygulamaya geçmesi amacıyla protokol imzalandı.

Şırnak'ta, şiddet mağduru kadınlar yararına hazırlanan "Tasarlayan ve Üreten Kadınlar İstihdama Yeni Bir Model Projesi"nin uygulamaya geçmesi amacıyla protokol imzalandı.

Kentte, 2020 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında Valilik koordinasyonunda, Şırnak Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Şırnak Belediyesinin ortak olduğu proje için imza töreni düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Valilik Gamer Salonu'nda düzenlenen törende, 1,7 milyon lira tutarındaki projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını, projenin 1,5 milyonunun Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), kalan kısmının da belediye ve üniversite tarafından karşılanacağını söyledi.

Şiddet mağduru kadınların toplum tarafından dışlanmalarının önüne geçilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla istihdam edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Pehlivan, "Projenin uygulama yeri üniversite kampüsü olacak ve uygulama süresi 18 aydır. Proje kapsamında tekstil, süs taşı, kuyumculuk ve dijital tasarım atölyeleri olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Valilik, DİKA, Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi arasında mutabakat anlaşması imzalandı.

Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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