Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak - Haberler
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Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak

AA, Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması yapılacak

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması başvuruları 21 Şubat-15 Nisan'da yapılacak.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Şehr-i Nuh Kısa Film Yarışması başvuruları 21 Şubat-15 Nisan'da yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde düzenlenecek yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin katılabilecek.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini 21 Şubat-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kendi okul müdürlüklerine teslim edilebilecek.

İlkokul, ortaokul, lise ve özel kategoriler olmak 4 kategoride yapılacak yarışmada, dereceye giren eser sahibi öğrencilere toplam 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışmanın finali 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Kısa Film, Şırnak, Nisan, Güncel, Haberler

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