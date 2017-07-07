Şırnak'ta Şehit Polis İçin Tören

Şırnak'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Ali Yardımcıoğlu için tören düzenlendi.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende şehit polis Yardımcıoğlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.



Törene Vali Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve silah arkadaşları katıldı.





Gökçekalp Özcanlı yönetimindeki 73 A 0219 plakalı zırhlı polis aracı, gece Gündoğdu Mahallesi'ndeki eski İlahiyat Fakültesi önünde Yardımcıoğlu'na çarpmıştı. Ağır yaralanan Yardımcıoğlu, Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.